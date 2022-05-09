Misli.com Sultanlar Ligi final etabında Fenerbahçe Opet ile VakıfBank 4. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İşte, Fenerbahçe Opet VakıfBank şampiyonluk mücadelesi ile ilgili bilgiler...

Sultanlar Ligi'nde play-off final etabının kalan programı şöyle:

9 Mayıs Pazartesi:

19.00 Fenerbahçe Opet-VakıfBank (MÜCADELE TRTSPOR YILDIZ'DAN CANLI YAYINLANACAK)

12 Mayıs Perşembe:

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (Gerekmesi durumunda)