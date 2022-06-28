TRTSPOR CANLI İZLE | Türkiye İspanya voleybol maçı ne zaman? Akdeniz Oyunları Türkiye İspanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Cezayir'de gerçekleştirilen Akdeniz Oyunları'nda C Grubunda ülkemizi temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız ilk maçında Cezayir'i 3 - 1 mağlup etmesinin ardından ikinci maçında İtalya ile karşılaştı. Türkiye - İtalya maçını da 3 -1 kazanan Filenin Sultanları böylece 2'de 2 yaptı. Peki Akdeniz Oyunları Türkiye İspanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte konuya ilişkin detaylar haberimizde...

TÜRKİYE İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Ay - yıldızlı ekip, Akdeniz Oyunları’ndaki üçüncü ve son grup maçında bugün TSİ 20.00’de İspanya ile karşılaşacak.

KANADA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İspanya voleybol maçı TRT Spor ekranlarında naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE İSPANYA CANLI YAYIN (20:00)