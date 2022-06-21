Kanada Türkiye kadın voleybol maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2022 Milletler Ligi'nde mücadeleye devam eden Filenin Sultanları Ligde 5. sırada yer alıyor. İşte Türkiye - Kanada maçı ile ilgili ayrıntılar...

KANADA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kanada Türkiye Milletler Ligi mücadelesi 29 Haziran Çarşamba 05.00'te başlayacak.

KANADA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

KANADA TÜRKİYE CANLI YAYIN (05.00)