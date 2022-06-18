Hırvatistan Türkiye erkek voleybol maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Avrupa Altın Ligi dörtlü finaline kalan Türkiye erkek milli takımı şampiyonluk yolunda adım adım ilerliyor. İşte, Türkiye - Hırvatistan maçı ile ilgili ayrıntılar...

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hırvatistan Türkiye voleybol maçı 18 Haziran Cumartesi günü saat 21:00'da başlayacak.

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

HIRVATİSTAN TÜRKİYE CANLI YAYIN (21.00)