Tozkoparan İskender
Gençlik ve aksiyon kategorisinde yer alan yapımda, birtakım özel güçlere sahip yetenekli okçu Tozkoparan İskender'in hikayesi anlatılıyor. İskender’i iyilik adına savaşan yenilmez bir kahramana dönüştüren bu güçler, ona her daim büyük düşmanlar da kazandırıyor. Gölge adındaki düşmanı zamanın dengesini korumakla görevli olan “Zamanın Çocuğu” İskender’in aksine, zamanın dengesini bozmak ve karanlığını dünyaya yaymak istemektedir.
Bunun için önce yenilmez okçu İskender’i sonra da onun öğretilerini takip etmek için kurulan Tozkoparanlar teşkilatını yok etmesi gerekmektedir.
Tozkoparan İskender'de, Çağan Efe Ak, Leyla Kırşan , Tuana Naz Tiryaki, Hayrettin Karaoğuz, Burak Efe Parlar, Cemrehan Karakaş, Yağız Kılınç, Deniz Erayvaz, Alisa Sezen Sever, Alperen Efe Esmer rol alıyor.