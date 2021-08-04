Türkiye Rusya kadın voleybol maçı için heyecan şimdiden başladı. İşte büyük bir merakla beklenen maçla ilgili ayrıntılar...

TÜRKİYE RUSYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Güney Kore 2020 Tokyo Olimpiyatları kadın voleybol çeyrek final maçı 4 Ağustos Çarşamba günü saat 03:00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

Filenin Sultanları, B Grubu’nda Çin, A.B.D., Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edip grubunu 3. bitirerek çeyrek final hakkı kazanmıştı.

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