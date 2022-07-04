Akdeniz Oyunları'nda adını finale yazdırmayı başaran Kadın Voleybol Milli Takımımız, bugün İtalya karşısında şampiyonluk arıyor. İşte şimdiden büyük bir merakla beklenen İtalya Türkiye voleybol final maçı ile ilgili tüm bilgiler...

İTALYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İtalya Türkiye voleybol maçı 4 Temmuz Pazartesi günü saat 18:30'da başlayacak.

İTALYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

İTALYA TÜRKİYE CANLI YAYIN (18.30)