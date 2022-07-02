2022 Voleybol Miletler Ligi’nde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu gece ABD karşısında galibiyet arıyor. Millilerimiz, yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor. Peki, merakla beklenen ABD Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

ABD TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

ABD Türkiye voleybol maçı 30 Haziran Perşembe günü saat 23:00'da başladı.

ABD TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana geliyor.

ABD TÜRKİYE CANLI YAYIN (23.00)