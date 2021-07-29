TRT Spor milli maç heyecanı var. ABD Türkiye maçı heyecanı bugün saat 15.40'da TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT Spor canlı yayın akışı ve frekans bilgileri...

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 22 TEMMUZ 2021

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TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Kanal adı: TRT SPOR

HDUydu: TürksatFrekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4