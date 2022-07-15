TRT'nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz hayatını kaybetti
TRT’nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz Muğla’nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti.
TRT’nin efsane spikerlerinden Aytaç Kardüz, Bodrum tatili sırasında hayatını kaybetti. İHA'nın haberine göre; yüzerken kalp krizi geçirdiği öne sürülen Kardüz, gece saatlerinde yaşamını yitirdi.
1943 Ankara doğumlu olan Kardüz, 10 yıldır Urla Darüşafaka Yaşlı Bakım Evi’nde kalıyordu. Kardüz’ün uzun yıllar yaşadığı Ankara’da toprağa verileceği ögrenildi.
15.07.2022 - 01:52 - Güncelleme: 15.07.2022 - 01:57