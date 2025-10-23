Habertürk
        TRT 1 canlı izle FB Avrupa Ligi maçı sebebiyle araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Stuttgart maçı canlı yayın TRT 1 kanalı üzerinden takip edilecek. Heyecan dolu karşılaşmayı şifresiz izlemek isteyen futbolseverler, ''FB Avrupa Ligi maçı TRT 1 izle ekranı'' araştırması yapıyor. Karşılaşma öncesinde TRT 1 uydu ve frekans ayarları kontrol ediliyor. İşte, TRT 1 canlı yayın izle linki ile Fenerbahçe - Stuttgart maçı şifresiz izle...

        Giriş: 23.10.2025 - 15:23 Güncelleme: 23.10.2025 - 15:23
        • 1

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında sahasında Bundesliga ekibi Stuttgart'ı konuk edecek. Fenerbahçe - Stuttgart maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden yayınlanacak. FB Avrupa Ligi maçı TRT 1 canlı yayın izle linki ile şifresiz ve kesintisiz olarak izlenebilecek. Sarı-lacivertli temsilcimizin heyecan dolu mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler, TRT 1 frekans ve uydu ayarları için araştırmalara başladı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri ile Fenerbahçe - Stuttgart maçı şifresiz canlı izle!

        • 2

          FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fenerbahçe - Stuttgart maçı, 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak.

        • 3

          FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

          Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

          Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen ise mücadelede yardımcı hakem olarak görev alacak.

        • 4

          FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

          Fenerbahçe'de Stuttgart maçında 4 oyuncunun kadroda yer alması beklenmiyor.

          Sakatlığı bulunan kaleci Ederson'un yanı sıra takımla çalışmalara başlayan ancak antrenman eksiği olan Jhon Duran'ın 23 Ekim Perşembe günkü maçta forma giymesi zor.

          Bu isimlerin yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da takımlarını yalnız bırakacak.

        • 5

          FB UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI İZLE EKRANI

          Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          Ayrıca HT Spor aracılığıyla canlı skor takibi yapabilirsiniz.

          FENERBAHÇE - NICE MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

          UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.

          TRT 1 HD frekans bilgileri:

          Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)

          Frekans: 11.958

          Polarizasyon: V

          Sembol Oranı: 27500

          FEC: 5/6

          TRT 1 SD frekans bilgileri:

          Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)

          Frekans: 11.096

          Polarizasyon: H

          Sembol Oranı: 30000

          FEC: 5/6

          TRT 1 TÜM FREKANS BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

          Digiturk SD Kanal 23

          Digiturk HD Kanal 323

          D-Smart SD Kanal 426

          D-Smart HD Kanal 26

          Dijital Kablo Kablo TV SD Kanal 900

          Dijital Kablo Kablo TV HD Kanal 22

          Analog Kablo Türksat SD Kanal2S 04

          Iptv Tivibu SD Kanal 22

          Iptv Tivibu HD Kanal 9

        • 8

          23 EKİM 2025 TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:08 İstiklal Marşı

          05:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:00 Kalk Gidelim

          09:20 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:30 Taşacak Bu Deniz

          18:00 Ana Haber

          18:55 İddiaların Aksine

          19:00 Maç Önü

          19:45 Fenerbahçe - Stuttgart | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

          22:00 Samsunspor - Dinamo Kiev | UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Maçları

          00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

          02:55 Taşacak Bu Deniz

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
