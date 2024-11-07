AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle ekranında
TRT 1 canlı izle FB Avrupa Ligi maçı sebebiyle gündemde. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. AZ Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan John Beaton yönetecek. AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı canlı yayın TRT 1 kanalı üzerinden takip edilecek. Zorlu mücadeleyi şifresiz izlemek isteyen futbolseverler, ''FB Avrupa Ligi maçı TRT 1 izle ekranı'' araştırması yapıyor. TRT 1 uydu ve frekans ayarları da araştırılanlar arasında. İşte, TRT 1 canlı yayın izle linki ile AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı şifresiz izle…
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. hafta maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar’a konuk olacak. AZ Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 23.00'te başlayacak. AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden yayınlanacak. FB Avrupa Ligi maçı TRT 1 canlı yayın izle linki ile şifresiz ve kesintisiz olarak izlenebilecek. Bu noktada TRT 1 frekans ve uydu ayarları temsilcimizin mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri ile AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izle!
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AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
AZ Alkmaar - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı, 7 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00’te başlayacak.
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AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
AZ Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.
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FB UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla Fenerbahçe Avrupa Ligi maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.
AZ ALKMAAR FB UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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7 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
08.45 Kod Adı Kırlangıç
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.35 Masumlar Apartmanı
17.40 İddiaların Aksine
17.45 Lingo Türkiye
18.55 İddiaların Aksine
19.00 Ana Haber
19.45 Maç Önü
20.45 Galatasaray-Tottenham | UEFA Avrupa Ligi Maçı
23.00 Az Alkmaar-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Maçı
01.15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
03.25 Masumlar Apartmanı
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TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?
TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.
Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.
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UYDU: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC: ¾
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Digiturk: TRT 1 - Kanal 323
D-Smart: TRT 1 - Kanal 426
D-Smart: TRT 1 - Kanal 26
Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900