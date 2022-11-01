Denizli'de 1500 yıllık taş kesme atölyesi ortaya çıkarıldı

AA'nın haberine göre kuruluşu milattan önce 3. yüzyıla uzanan ve en parlak dönemini de Roma İmparatorluğu döneminde yaşayan, günümüze sağlam ulaşan mimari yapısıyla dikkati çeken antik şehirde geçen 10 yıllık süre içinde birçok eser ortaya çıkartıldı.

TESTERE KALINTILARI, MERMER PARÇALARI VE SİPARİŞLER BULUNDU

Bu yıl devam eden kazı çalışmalarında ise 1500 yıllık olduğu tahmin edilen taş kesme atölyesine ulaşıldı. Atölyede demir testere kalıntıları, burada kesilmiş mermer parçaları ve siparişlerin yazıldığı yazıtlar da bulundu.

Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bahadır Duman, yaklaşık 40 kişilik bir ekiple kazı çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Antik kentin geçmişine ait önemli bulguları ortaya çıkardıklarını anlatan Duman, "Daha önce kuzey güney yönünde çalışmalar yapmıştık. Aynı alanda bu sene bir taş kesme atölyesi tespit ettik. Atölye yaklaşık 35-40 metrekarelik bir alanda dikdörtgen planlı ve tüm duvarları sağlam, günümüze kadar kalabilmiş. Taş atölyesindeki sistem, bitişikteki su deposundan su alınarak çalışıyor. Sistem aslında 2,5 metre çapındaki bir su çarkıyla işliyor. Çarkın ürettiği enerjiyle ileri geri hareket eden kolların ucunda yer alan testere taşları kesiyor. Bu yaklaşık 1 kilovat gücünde enerji üretiyor diyebiliriz" diye konuştu.

Duman, atölyenin milattan sonra 650'lere kadar üretime devam ettiğini dile getirerek, burada, imparatorluk dönemine ait yapılardan getirilen taşların daha küçük boyutlarda üçgen, altıgen, sekizgen tarzına dönüştürüldüğünü vurguladı.