Delik korkusu, pek çok kişinin gündelik hayatın etkileyen bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Halk arasında delik korkusu olan bilinen rahatsızlığın bilimsel adı Tripofobi'dir. İşte delik korkusunun tetikleyicileri ve belirtileri...

TRİPOFOBİ (DELİK KORKUSU) NEDİR?

Tripofobi, düzensiz desenlerin veya küçük delik veya çarpma kümelerinin görülmesinden kaçınmadır. Resmi olarak zihinsel bir bozukluk olarak tanınmaz, ancak aşırı korku ve sıkıntı meydana gelirse spesifik bir fobi olarak teşhis edilebilir.

DELİK KORKUSU NEDEN OLUR?

Tripofobi yaşayan kişiler küçük, düzensiz deliklerin kümeler halinde yer aldığı nesnelerden rahatsız olur. Bu nesnelere sünger, sabun köpükleri, bal peteği, arı peteği, çilek ve cilt kabarcıkları şeklinde sıralanabilir.

TRİPOFOBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tripofobi rahatsızlığı olan kişiler, yukarıda örneklerini saydığımız tetikleyici nesnelerle karşılaştığında aşağıdaki tepkilerden verir:

Korku

tiksinme

rahatsızlık hissi

Ürperme

Titreme

Ciltte kaşınma

Terleme

Bulantı

Durumdan kaçınma isteği

Kalp çarpıntısı

Baş dönmesi

Nefes darlığı