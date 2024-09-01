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        Haberler Spor Diğer Triatlonda Oral-B Challenge İstanbul, 4. kez gerçekleştirildi - Diğer Haberleri

        Triatlonda Oral-B Challenge İstanbul, 4. kez gerçekleştirildi

        Kıtalararası gerçekleştirilen tek triatlon yarışması Oral-B Challenge İstanbul'u kadınlarda Ece Calp, erkeklerde Behzad Nobaripur kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 16:59 Güncelleme: 01.09.2024 - 16:59
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        Triatlonda Oral-B Challenge İstanbul, 4. kez gerçekleştirildi
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        İstanbul’un Beykoz ilçesinde yapılan yarışma, Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Herkes İçin Spor Federasyonu, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Challenge Family iş birliğiyle Beykoz Belediyesinin ev sahipliğinde ve ağız sağlığı ürünleri markası Oral-B’nin sponsorluğuyla 4. kez düzenlendi.

        Etkinliğe P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya katıldı. Boğazdaki nefes kesen yarışı Avrupa Triatlon Federasyonu Başkanı Renato Bertrandi, Avrupa Triatlon Federasyonu CEO’su Michele Tiozzo, Asya Triatlon Birliği Teknik Kurul Başkanı Sarita T. Zafra ve Challenge CEO’su Jort Vlam da izledi.

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        Triatletler, zorlu mücadeleye, güneşin doğmasıyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç ve Oral-B’nin marka yüzü oyuncu ve seramik sanatçısı Yağmur Tanrısevsin’in Kanlıca’da Dikeç’in ünlü pozuyla verdiği startla başladı.

        Zorlu parkurda önce İstanbul Boğazı’nda yüzen sporcular, ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü de geçerek 40 kilometre pedal çevirdi ve son olarak Küçüksu-Çubuklu arasında 10 kilometre koştu.

        Yerli ve yabancı 680 triatletin katıldığı mücadelenin ardından kadınlar genel klasmanda Ece Calp, 2.17.20'lik derecesiyle birinci oldu. İpek Öztosun, 2.19.08’lik süresiyle ikinci ve Zeren Yılmazkaraosmanoğlu 2.37.42’lik zamanıyla üçüncü sırayı aldı.

        Erkekler genel klasmanda ise Behzad Nobaripur, 2.00.48’lik derecesiyle zirvede yer aldı. Bahadır Tama, 2.01.38’lik süresiyle ikinci ve Dominik Dubej 2.05.41’lik zamanıyla üçüncü oldu.

        - Turnaoğlu: "Sporun iyileştirici gücüne inanıyoruz"

        Çok heyecanlı ve çekişmeli bir yarışma olduğunu belirten P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "Toplumsal kalkınmayı desteklemek bizim iş yapma tarzımızın ayrılmaz bir parçası. Sporun iyileştirici ve dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Oral-B Challenge İstanbul, çok değerli bir etkinlik. Triatlonun Türkiye’de gerçekleşmesini sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’a, onun nezdinde tüm bakanlık teşkilatına ve Sayın Bayram Yalçınkaya’ya, organizasyona ev sahipliği yaptığı için de Beykoz Belediye Başkanı Sayın Alaattin Köseler’e teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        - Yalçınkaya: "Dünya kamuoyunun dikkatini çekiyor"

        Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ise Challenge İstanbul'un ilk ve tek kıtalararası triatlon organizasyonu olduğunu vurgulayarak "Asya ve Avrupa'da eş zamanlı yapılan bir yarış. Bu yönüyle dünya kamuoyunun da dikkatini çekiyor. Yine büyük ilgi gören coşkulu bir organizasyon oldu. Bu organizasyonda emeği geçen tüm belediye, federasyon, P&G ve Oral-B çalışanlarına katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Umarım her geçen sene triatlonun gelişimine ciddi katkılar vererek devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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