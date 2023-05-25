Trenin camını temizlerken elektrik akımına kapıldı!

Kadıköy Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren İstasyonu'nda trenin ön camını temizleyen işçinin elindeki demir sopa üstten geçen yüksek gerilimli kabloyla temas etti.

İHA'nın haberine göre elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Söğütlüçeşme YHT istasyonunda İbrahim Küçük adlı işçi trenin ön camını temizlerken elindeki sopanın yüksek gerilim hattına çarpması sonucu 28 bin vatlık akımına kapıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından elektrik akımına kapılan işçi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.