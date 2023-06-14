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Treni görünce demiryoluna çıkıp bekledi, makinist güçlükle durabildi

Adana'da yürekleri ağza getiren olay. Tren raylarının üzerine çıkan bir kişi, yük treninin geçişi sırasında soğukkanlı şekilde bekledi. Makinist, treni güçlükle durdururken ismi öğrenilemeyen kişi ise el sallayıp bölgeden uzaklaştı

Giriş: 14.06.2023 - 21:37 | Güncelleme: ABONE OL
Treni görünce demiryoluna çıkıp bekledi, makinist güçlükle durabildi - En Son Haberler
DHA

Adana'da rayların üzerine çıkan bir kişi, yük treninin geçişi sırasında soğukkanlı şekilde bekledi.

Makinist, treni güçlükle durdururken ismi öğrenilemeyen kişi ise el sallayıp bölgeden uzaklaştı.


Olay akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'ndeki demiryolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen genç yaşlarda bir erkek, rayların üzerine çıkarak beklemeye başladı. Kısa süre sonra Mersin yönünü giden yük trenin makinisti, demiryolunda duran vatandaşı görünce fren yaparak lokomotifi güçlükle durdurabildi. Trenin durmasının ardından makiniste el sallayan kişi, sakin tavırlarla yürüyerek demiryolundan uzaklaştı.

Tren, yoluna devam ederken, görevliler durumu polise bildirdi.

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