Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın bitimiyle puan tablosu güncel hale geldi. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 90'da galibiyet golünü buldu ve üç puanı hanesine yazdırarak galibiyet serisini 17 maça çıkardı. Rakibi Fenerbahçe ise evinde Kayserispor'u 3-0 net bir skorla yendi. Öte yandan ligin alt kısımlarında Pendikspor, Gaziantep FK, Hatayspor ve Konyaspor oynadığı maçları kazanarak düşme hattındaki durumu kızıştırdı. İşte, Trendyol Süper Lig'in güncel puan durumu ile 36. hafta maçlarının sonuçları...