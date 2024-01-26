Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        57
        Galatasaray
        GS
        57
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        35
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        Kasımpaşa
        KSM
        29
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        28
        Rams Başakşehir
        İBFK
        27
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        26
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        26
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        25
        Gaziantep FK
        GFK
        23
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        22
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        22
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        İstanbulspor
        İST
        10
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı başlıyor - Futbol Haberleri

        Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı başlıyor

        Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 11:35 Güncelleme: 26.01.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de 23. hafta heyecanı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'deki 23. hafta serüveni Cumartesi günü oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

        Yarın:

        16.00 Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Alanya Oba)

        19.00 Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

        28 Ocak Pazar:

        13.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

        16.00 EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

        19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

        29 Ocak Pazartesi:

        REKLAM

        17.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        17.00 Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)

        20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)

        20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bariyerlere çarptı! Baba ile kızı kurtarılamadı!
        Bariyerlere çarptı! Baba ile kızı kurtarılamadı!
        "Ayakları titreyecek"
        "Ayakları titreyecek"
        83 yaşındaki adamı döverek gasp etti!
        83 yaşındaki adamı döverek gasp etti!
        Meteoroloji ve AFAD uyarıda bulunmuştu! Batıda kar başladı!
        Meteoroloji ve AFAD uyarıda bulunmuştu! Batıda kar başladı!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Gol iptalleri ve penaltı doğru mu?
        Gol iptalleri ve penaltı doğru mu?
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        Otobüs devrildi! 6 ölü
        Otobüs devrildi! 6 ölü
        Öldürdü, delilleri yok etmek için evi kundakladı!
        Öldürdü, delilleri yok etmek için evi kundakladı!
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        ABD, Irak ve Suriye'den çekiliyor mu?
        ABD, Irak ve Suriye'den çekiliyor mu?
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Aile katliamında kan donduran ayrıntı!
        Aile katliamında kan donduran ayrıntı!
        ICJ soykırım davasında İsrail hakkında ne karar verecek?
        ICJ soykırım davasında İsrail hakkında ne karar verecek?
        Fransa'da çiftçiler ayakta!
        Fransa'da çiftçiler ayakta!
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Buruk'tan Sacha Boey açıklaması!
        Buruk'tan Sacha Boey açıklaması!
        Habertürk Anasayfa