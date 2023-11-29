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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Futbol Haberleri

        Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

        Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 17:05 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:05
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        Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı
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        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

        1 Aralık Cuma:

        20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor: Yiğit Arslan

        20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Kadir Sağlam

        2 Aralık Cumartesi:

        13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Burak Pakkan

        16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Mert Güzenge

        19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor: Sarper Barış Saka

        19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray: Volkan Bayarslan

        3 Aralık Pazar:

        13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Burak Şeker

        16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor: Ümit Öztürk

        19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Zorbay Küçük

        4 Aralık Pazartesi:

        20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor: Bahattin Şimşek

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