Trendyol, Körfez’e açılıyor

REKLAM advertisement1

Uluslararası yolculuğuna başladığı Almanya’da birinci yılını dolduran Trendyol, Körfez ülkelerine açılıyor. Amaç, Türk üretici ve satıcılarının Körfez pazarına açılmasını sağlamak.

SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR’A ARAPÇA APLİKASYON

Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile başlayarak, Körfez bölgesinde e-ihracat operasyonlarını kurguladıklarını iki ülkedeki İngilizce web sitesinden sonra Arapça uygulama seçeneğinin de hayata geçeceğini söyledi. “Dubai’de kısa sürede en popüler e-ticaret aplikasyonu sıralamasında birinci sıraya yerleştik. Arapçayı geliştirdikten sonra aynı başarıyı Suudi Arabistan’da da yakalayacağımızı düşünüyoruz” dedi. Dubai’de uluslararası operasyonlar için açılan deponun Körfez bölgesindeki iade operasyonları için de kullanılacağını anlattı.

REKLAM

ALMANYA’DA 1 MİLYONDAN FAZLA MÜŞTERİ

Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, ilk yurt dışı ofisi olan Almanya’da bugün itibarıyla 1 milyondan fazla müşterinin 200’den fazla Türk markasına ulaştığını anlattı. Çetin, hedeflerinin de 2024 yılında bu bölgede 4.5 milyon müşteriye ulaşmak olduğunu ve 2021 yılından bugüne kadar ise 36 milyonun üzerinde yurt dışına ürün satışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

“TÜRK MÜHENDİSLERİN HIZINA YETİŞEMEDİLER”

Türkiye’de çalışanların tamamının Türklerden oluştuğunu kaydeden Çetin, Almanya’da ise 45 farklı ülkeden çalışan olduğunu, 200 Türk mühendisin yine bu ülkede olduğunu Orta Doğu’da ve Azerbaycan’da da tüm operasyonların da Türkiye’den gelen çalışanlar tarafından geliştirildiğini söyledi.

“AZERBAYCAN’IN YÜZDE 10’U MÜŞTERİMİZ”

Mayıs ayında Azerbaycan pazarına girdiklerini hatırlatan Trendyol Grubu Başkanı Çetin, “Biz henüz Azerbaycan pazarına girmeden aslında ciddi bir talebin olduğunu biliyorduk. Henüz tam anlamıyla pazarlama faaliyetlerine başlamadan dahi müşteri sayımızın orada da 1 milyonun üzerine çıktığını görüyoruz. Azerbaycan nüfusunun yaklaşık 10 milyon olduğunu düşündüğümüzde nüfusun yüzde 10’unun Trendyol müşterisi olduğunu görüyoruz. Ülkede ciddi potansiyel görüyoruz. Türkiye’ye ve Türk ürünlerine karşı çok büyük ilgi var” dedi.

REKLAM

“YURT DIŞI SİPARİŞLER EN GEÇ 5 GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİYOR”

E-ihracatı tüm KOBİ’ler için kolaylaştıracaklarını söyleyen Çağlayan Çetin, “Tamamı Türk mühendisleri tarafından geliştirilen uygulamamızla, Türkiye’deki satıcılarımızın Ankara’ya satış yapar gibi Berlin’e e-ihracat yapmalarını mümkün kıldık. Trendyol deposuna ulaştıktan sonra 5 günden daha kısa bir sürede müşteriye ulaşmış oluyor.” dedi.

“136 ÜLKEYE E-İHRACAT GERÇEKLEŞTİRYORUZ”

E-ihracat ile ilgili çalışmalarının Almanya’ya sınırlı olmadığını vurgulayan Çetin, “Bugün Türkiye’de üretilen ürünler, Orta Doğu’dan Afrika’ya, çok geniş bir coğrafyada kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. 2022 yılında 136 ülkeye e-ihracat yaptık. Şu an dünya çapında, Trendyol aracılığıyla yerli üreticilerimizin ürettiği ürünleri kullanan 4 milyon müşteri bulunuyor.” dedi.

İGA’DA 12 BİN METREKARELİK E-İHRACAT MERKEZİ

İhracatta müşterilere daha hızlı teslimat gerçekleştirebilmek için İstanbul Havalimanı yanındaki (IGA) e-ihracat merkezi yatırımlarını gerçekleştirdiklerini kaydeden Çetin, “Bu merkez ile Avrupa lojistik ağını kurma çalışmalarımızı başlattık. Bu yatırımımızı 36 milyon Euro’luk bedelle hayata geçireceğiz. Toplam 12 bin metrekarelik bir alanda günlük 150 bin adet ürün çıkış kapasitesine sahip olacak. İstanbul Havalimanı’nda gümrüklü alandan direkt çıkış yapabilecek olmamız nedeniyle sipariş geldiği andan itibaren hazırlanma ve uçağa teslim arasındaki süreyi iyileştireceğiz. Müşterilerimize daha hızlı bir teslimat deneyimi yaşatacağız” diye konuştu.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK E-TİCARET OPERASYON MERKEZLERİNDEN OLACAK

Çetin, bu sene içerisinde Ankara’da açılacak e-ticaret operasyon merkezinin de sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın en büyük e-ticaret operasyon ve aktarma merkezlerinden birisi olacağını ve tesiste 3 bin 500 kişinin istihdam edileceğini ifade etti.

FİLENİN SULTANLARI’NA TARKAN’DAN MARŞ

2023 CEV Avrupa Şampiyonası kapsamında, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Almanya ile karşılaşmasında Filenin Sultanları’nı tribünden desteklemek için Düsseldorf’ta basın mensupları ile bir araya gelen Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin Megastar Tarkan ile yaptıkları işbirliğine de değinerek, Tarkan ile uzun soluklu işbirliklerinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Sporu ve sporcuları desteklemeyi sürdüreceklerini söyleyen Çağlayan Çetin “Özellikle, genç yaşlardaki kız çocuklarının gelişimine de katkı sağlayarak, altyapılardan A takımlara ya da Milli takımlara kazandırılmasını hedefliyoruz. Bir gün Hakkari’deki kadın antrenörümüzün yetiştirdiği kız çocuklarımızın da bu şampiyonlarda yerini alması en büyük hayalimiz” derken Anadolu Kulüplerine de katkı sağlayacaklarını söyledi.