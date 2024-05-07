Trendyol'dan Olimpiyat Koleksiyonu

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) resmi “E-Ticaret Hizmetleri Partneri” olan Trendyol, Olimpiyat Koleksiyonu da bu partnerliğe ek olarak yapılan iş birliği kapsamında hazırladı.

Koleksiyon; t-shirt, polo yaka t-shirt, şort, elbise, sweatshirt, beyzbol şapkası, balıkçı şapkası, plaj havlusu ve bez çanta ürünlerinden oluşuyor. Ürünler Türkiye, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’da satışa sunuldu. Lozan’da bulunan Olimpiyat Müzesi’nden (The Olympic Museum), IOC’nin resmi global satış platformundan ve olimpiyat oyunlarının şehri Paris’te bulunan uluslararası olimpik megastoredan da koleksiyon satışa çıktı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olan milli voleybolcumuz İlkin Aydın, milli tekvandocumuz Nafia Kuş ve milli jimnastikçimiz Ferhat Arıcan, koleksiyonun reklam filminde rol aldı.