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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bodrumspor Trendyol 1. Ligde play-off 2. tur programı açıklandı - Futbol Haberleri

        Trendyol 1. Lig'de play-off 2. tur programı açıklandı

        Trendyol 1. Lig'de play-off 2. tur karşılaşmalarının programı belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre turda ilk maç 20 Mayıs Pazartesi, rövanş karşılaşması ise 24 Mayıs Cuma günü oynanacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 13:00 Güncelleme: 17.05.2024 - 13:00
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        Play-off 2. turda program açıklandı
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        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre turda ilk maç 20 Mayıs Pazartesi, rövanş karşılaşması ise 24 Mayıs Cuma günü oynanacak. Eşleşmeyi geçen taraf play-off finalinde Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.

        Trendyol 1. Lig play-off 2. turun maç programı şu şekilde:

        20 Mayıs Pazartesi:

        20.00 Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK (Çorum Şehir)

        24 Mayıs Cuma:

        16.00 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK (Bodrum İlçe)

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