Trendyol 1. Lig'de play-off 2. tur programı açıklandı
Trendyol 1. Lig'de play-off 2. tur karşılaşmalarının programı belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre turda ilk maç 20 Mayıs Pazartesi, rövanş karşılaşması ise 24 Mayıs Cuma günü oynanacak
Giriş: 17.05.2024 - 13:00 Güncelleme: 17.05.2024 - 13:00
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre turda ilk maç 20 Mayıs Pazartesi, rövanş karşılaşması ise 24 Mayıs Cuma günü oynanacak. Eşleşmeyi geçen taraf play-off finalinde Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.
Trendyol 1. Lig play-off 2. turun maç programı şu şekilde:
20 Mayıs Pazartesi:
20.00 Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK (Çorum Şehir)
24 Mayıs Cuma:
16.00 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK (Bodrum İlçe)
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