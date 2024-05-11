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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Eyüpspor Trendyol 1. Lig'in şampiyonu Eyüpspor, kupasını aldı - Futbol Haberleri

        Trendyol 1. Lig'in şampiyonu Eyüpspor, kupasını aldı

        Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonunu 75 puanla şampiyon tamamlayan Eyüpspor, düzenlenen törenle kupasını aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 20:40 Güncelleme: 11.05.2024 - 20:40
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        1. Lig'in şampiyonu Eyüpspor, kupasını aldı!
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        Normal sezonun bitimine 5 hafta kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen eflatun-sarılı ekip, 34. ve son hafta müsabakasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi.

        Eyüpspor, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 4-0 kazandı.

        Müsabakanın ardından saha içine kurulan platformda ödül töreni gerçekleştirildi.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Yalçın Orhan, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile futbolcular ve teknik heyete madalyalarını takdim etti.

        Orhan, madalya takdiminin ardından şampiyonluk kupasını kaptan Uğur Demirok'a verdi. Kupayı havaya kaldıran Uğur Demirok, takım arkadaşlarıyla büyük bir sevinç yaşadı.

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        Eflatun-sarılı futbolcular, şampiyonluk sevinçlerini aileleri ve tribünde bulunan taraftarlarıyla paylaştı.

        SEZONU 75 PUANLA ZİRVEDE TAMAMLADI

        Eyüpspor, bu sezon Trendyol 1. Lig'de oynadığı 34 maçta 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

        Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı eflatun-sarılı takım, hanesine 75 puan yazdırdı.

        Attığı 77 golle 1. Lig'in en skorer takımı unvanını elde eden Eyüpspor, kalesinde ise 31 gol gördü.

        İstanbul temsilcisi, gelecek sezon tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek.

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