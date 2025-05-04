Trendyol 1. Lig'de tüm dengeler değişti: Gençlerbirliği avantajı kaptı, Karagümrük fırsat tepti!
Trendyol 1. Lig'de bütün maçlar aynı saatte oynandı. Süper Lig'e direkt yükselme fırsatı sağlayacak 2. sırada koltuk el değiştirdi. Gençlerbirliği maçını kazanarak 2. sıraya yükselirken, haftaya avantajlı giren Fatih Karagümrük maçını kaybederek 3. sıraya düştü. Şanlıurfaspor ise Çorum FK'ya 2-1 yenilerek lige veda eden 3. takım oldu.
Trendyol 1. Lig'de 37. hafta heyecanı, aynı anda başlayan 10 maçla yaşandı.
Son haftaya girilirken Gençlerbirliği, Süper Lig yolunda müthiş bir avantaj yakalarken, bir diğer Ankara ekibi Ankaragücü ateş hattından çıktı.
GENÇLERBİRLİĞİ BÜYÜK AVANTAJ YAKALADI
1. Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla Gençlerbirliği oldu.
Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golü 39. dakikada Daniel Popa attı.
Gençlerbirliği, bu galibiyetin ardından Fatih Karagümrük'ün de kaybetmesiyle ligde ikinci sıraya yükseldi.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, ligde 65 puana yükseldi. Sakaryaspor, 48 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA RAKİP MALATYA
Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, ligde son sırada yer alan Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Gençlerbirliği'nin gelecek haftaki rakibi Yeni Malatyaspor'un ligde puanı bulunmuyor. Cezalar nedeniyle -21 puanda olan Yeni Malatyaspor'un ligden düşmesi haftalar öncesinden kesinleşmişti. Sakaryaspor, gelecek hafta sahasında Erokspor'u konuk edecek.
ANKARAGÜCÜ DERİN BİR NEFES ALDI
Kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü, deplasmanda bir diğer Ankara temsilcisi Keçiörengücü'nü 3-2 ile geçti. Küme hattındaki rakibi Manisa FK, Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalınca Mustafa Kaplan'ın öğrencileri averajla 16. basamağa yükseldi. Ankaragücü son hafta Amed SK ile sahasında karşı karşıya gelecek.
ŞANLIURFASPOR VEDA ETTİ
Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ardından lige veda eden üçüncü ekip Şanlıurfaspor oldu. Ligde kalma umutlarını son haftaya taşıyabilmek için mutlak 3 puana ihtiyaç duyan Şanlıurfaspor, deplasmanda Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu ve küme düştü.
1. LİGDE HAFTANIN SONUÇLARI
Çorum FK 2-1 Şanlıurfaspor
Erzurum FK 2-0 Ümraniyespor
Keçiörengücü 2-3 Ankaragücü
Esenler Erokspor 0-3 İstanbulspor
Pendikspor 2-0 Karagümrük
Manisa FK 1-1 Bandırmaspor
Gençlerbirliği 1-0 Sakaryaspor
Iğdır FK 4-0 Kocaelispor
Amed SK 4-0 Adanaspor
Boluspor 10-1 Yeni Malatyaspor
Ligde 37. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
GELECEK HAFTA
Ligde 38. ve son hafta maçlarının programı şöyle:
10 Mayıs Cumartesi:
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Adanaspor-Geosis Boluspor (Yeni Adana)
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor (Yeni Sakarya Atatürk)
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK (11 Nisan)
16.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)
11 Mayıs Pazar:
16.00 Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yıldız Entegre Kocaeli)