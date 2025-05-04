Trendyol 1. Lig'de tüm dengeler değişti: Gençlerbirliği avantajı kaptı, Karagümrük fırsat tepti!

Trendyol 1. Lig'de 37. hafta heyecanı, aynı anda başlayan 10 maçla yaşandı.

Son haftaya girilirken Gençlerbirliği, Süper Lig yolunda müthiş bir avantaj yakalarken, bir diğer Ankara ekibi Ankaragücü ateş hattından çıktı.

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GENÇLERBİRLİĞİ BÜYÜK AVANTAJ YAKALADI

1. Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla Gençlerbirliği oldu.

Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golü 39. dakikada Daniel Popa attı.

Gençlerbirliği, bu galibiyetin ardından Fatih Karagümrük'ün de kaybetmesiyle ligde ikinci sıraya yükseldi. Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, ligde 65 puana yükseldi. Sakaryaspor, 48 puanda kaldı. REKLAM GELECEK HAFTA RAKİP MALATYA Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, ligde son sırada yer alan Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Gençlerbirliği'nin gelecek haftaki rakibi Yeni Malatyaspor'un ligde puanı bulunmuyor. Cezalar nedeniyle -21 puanda olan Yeni Malatyaspor'un ligden düşmesi haftalar öncesinden kesinleşmişti. Sakaryaspor, gelecek hafta sahasında Erokspor'u konuk edecek.

ANKARAGÜCÜ DERİN BİR NEFES ALDI Kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü, deplasmanda bir diğer Ankara temsilcisi Keçiörengücü'nü 3-2 ile geçti. Küme hattındaki rakibi Manisa FK, Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalınca Mustafa Kaplan'ın öğrencileri averajla 16. basamağa yükseldi. Ankaragücü son hafta Amed SK ile sahasında karşı karşıya gelecek.

ŞANLIURFASPOR VEDA ETTİ Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ardından lige veda eden üçüncü ekip Şanlıurfaspor oldu. Ligde kalma umutlarını son haftaya taşıyabilmek için mutlak 3 puana ihtiyaç duyan Şanlıurfaspor, deplasmanda Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu ve küme düştü.

1. LİGDE HAFTANIN SONUÇLARI Çorum FK 2-1 Şanlıurfaspor Erzurum FK 2-0 Ümraniyespor Keçiörengücü 2-3 Ankaragücü REKLAM Esenler Erokspor 0-3 İstanbulspor Pendikspor 2-0 Karagümrük Manisa FK 1-1 Bandırmaspor Gençlerbirliği 1-0 Sakaryaspor Iğdır FK 4-0 Kocaelispor Amed SK 4-0 Adanaspor Boluspor 10-1 Yeni Malatyaspor Ligde 37. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: Takımlar O G B M A Y AV P 1. KOCAELİSPOR 37 20 9 8 64 40 24 69 2. GENÇLERBİRLİĞİ 37 18 11 8 52 34 18 65 3. SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 37 18 9 10 53 35 18 63 4. UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 37 19 4 14 64 38 26 61 5. ERZURUMSPOR FK 37 18 7 12 52 31 21 61 6. TEKSÜT BANDIRMASPOR 37 16 13 8 50 44 6 61 7. ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 37 16 10 11 56 31 25 58 8. GEOSİS BOLUSPOR 37 16 10 11 59 40 19 58 9. AMED SPORTİF FAALİYETLER 37 14 15 8 43 33 10 57 10. AHLATCI ÇORUM FK 37 14 12 11 49 42 7 54 11. CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 37 14 11 12 48 41 7 53 12. ESENLER EROKSPOR 37 13 13 11 53 48 5 52 13. EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 37 14 9 14 59 49 10 51 14. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 37 13 9 15 44 49 -5 48 15. SAKARYASPOR 37 12 12 13 46 54 -8 48 16. MKE ANKARAGÜCÜ 37 13 6 18 47 48 -1 45 17. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 37 13 6 18 49 52 -3 45 18. KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR 37 11 7 19 45 54 -9 40 19. ADANASPOR 37 7 9 21 32 68 -36 30 20. FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR 37 0 0 37 14 148 -134 -21 GELECEK HAFTA Ligde 38. ve son hafta maçlarının programı şöyle: 10 Mayıs Cumartesi: 16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor) 16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 16.00 Adanaspor-Geosis Boluspor (Yeni Adana) 16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK (Atatürk Olimpiyat) 16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya) 16.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor (Yeni Sakarya Atatürk) 16.00 Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Bandırma 17 Eylül) 16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK (11 Nisan) 16.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman) 11 Mayıs Pazar: 16.00 Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yıldız Entegre Kocaeli)