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Travis Barker en büyük korkusunu yendi: 13 yıl sonra ilk kez... - Magazin haberleri

Travis Barker en büyük korkusunu yendi: 13 yıl sonra ilk kez...

Bir süredir Kourtney Kardashian ile mutlu bir ilişki yaşayan müzisyen Travis Barker, en büyük korkusunu yendi. Barker, 2008'de yaşadığı ve ölümün kıyısından döndüğü uçak kazasından tam 13 yıl sonra ilk kez uçağa bindi

18.08.2021 - 12:20 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Travis Barker, 19 Eylül 2008'de özel jeti ile Güney Carolina'dan Los Angeles'a arkadaşı, koruması ve asistanı ile dönerken geçirdiği kaza sonucu ölümden dönmüştü.

  • Uçak tam havalanmaya hazırlanırken lastiklerden biri patlamıştı. Pilotun kontrolü kaybetmesi sonucu özel jet, yakındaki otoyolu aşıp yol kenarındaki sete çarpmıştı. Pilot, yardımcı pilot, asistanı ve koruması alev alan uçaktan kurtulamamıştı.

  • Yaşanan o olaydan sonra birdaha uçak yolcuğulu yapmayan Blink 182 grubunun bateristi olan 45 yaşındaki müzisyeni, bir süredir aşk yaşadığı Kourtney Kardashian ikna etti.

  • Kardashian'ın da desteği ile Kylie Jenner'ın sahip olduğu özel bir jete binen Travis Barker, sevgilisiyle birlikte Meksika'ya Cabo San Lucas'a tatile gitti.

  • "SENİNLE HER ŞEY MÜMKÜN"

    Uçak korkusunu yenmesine yardımcı olan Kourtney Kardashian'a teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Barker, sosyal medya hesabından sevgilisiyle özel jetin önünde birbirlerini öperken çekilen bu kareyi yayınladı. Ünlü müzisyen, paylaşımında, "Seninle her şey mümkün..." ifadelerini kullandı.

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