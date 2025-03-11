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        Transmedya performansı ENDOPHASIA Arter'de

        Geçirdiği beyin kanamasının ardından yaşamına kısmi felç ve afazi ile devam eden Sinan Uygun'un, yapay zekâ teknolojilerini ve disiplinler arası sanat faaliyetlerini içeren iyileşme sürecine dayanan transmedya performansı ENDOPHASIA, 21 ve 22 Mart'ta Arter'in performans salonu Karbon'da sahnelenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 00:07 Güncelleme: 11.03.2025 - 00:07
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        Transmedya performansı ENDOPHASIA Arter'de
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        ENDOPHASIA, 2010 yılında geçirdiği beyin kanamasının ardından yaşamına kısmi felç ve afazi ile devam eden Sinan Uygun’un, yapay zekâ teknolojilerini ve disiplinler arası sanat faaliyetlerini içeren, özelleştirilmiş dil ve konuşma egzersizleriyle iyileşme sürecine dayanıyor.

        Sinan Uygun’un, kızı Gökçe Uygun gözetiminde aynalama, tekrara dayalı mimik, motor hareketler, sözcük üretme gibi fiziksel ve sözel egzersizler ile dil tabanlı yapay zekâ uygulamaları aracılığıyla gösterdiği gelişimi adım adım belgeleyen performans, insan beyninin ve konuşma merkezinin nasıl işlediğine dair canlı bir deneyim sunuyor.

        Performansçı Selim Cizdan ile Sinan Uygun’un diyaloglarıyla başlayan ENDOPHASIA, görsel ve işitsel unsurlar kullanılarak sahnede Uygun’un dijital bir kopyasının oluşturulmasıyla devam ediyor. Bir belgesel film ile sanatsal süreci de kayda geçirilen proje, bireysel ve karşılıklı iletişimin farklı evrelerini somut şekilde göz önüne seriyor.

        21 Mart 2025 Cuma ve 22 Mart 2025 Cumartesi akşamları saat 20:00’de Arter’in performans salonu Karbon’da sahnelenecek ENDOPHASIA için biletler, Arter’in giriş katında yer alan Danışma ve Bilet Gişesi’nden, Biletix'ten ve Mobilet'ten temin edilebilir.

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        #Sinan Uygun
        #ENDOPHASIA
        #müze
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