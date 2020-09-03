Transformers: Kayıp Çağ oyuncuları kimler? Transformers: Kayıp Çağ filmi konusu sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. yönetmenliğini Michael Bay'ın yaptığı, senaryosunu ise Ehren Kruger'ın yazdığı 2014 Amerikan yapımı bilimkurgu filmi. Transformers serisinin dördüncü devam filmi olup başrolünde Mark Wahlberg görev alıyor.

TRANSFORMERS: KAYIP ÇAĞ OYUNCULARI KİMLER?

Mark Wahlberg - Cade Yeager

Nicola Peltz - Tessa Yeager

Jack Reynor - Shane Dyson

Stanley Tucci - Joshua Joyce

Kelsey Grammer - Harold Attinger

Titus Welliver - James Savoy

Bingbing Li - Su Yuerning

Sophia Myles - Darcy Tirrel

T.J. Miller - Lucas Flannery

TRANSFORMES: KAYIP ÇAĞ KONUSU NEDİR?

Autobot ve Decepticon'lar arasında yaşanan son savaşın ardından dört yıl geçer. Savaşta Chicago şehri yerle bir edilmiş ve binlerce insan öldürülmüş olsa da dünya ve insanlık büyük bir tehditten kurtulmuş olur. İnsanlık yaralarını sarmaya çalışırken Amerikan Hükûmeti de Autobotlar ile arasındaki ilişkiye iyice koparmış, hatta hayatta kalanları yok etmeleri için CIA'de Mezar Rüzgarı adlı özel bir birim dahi kurulmuştur. Teksas'ta kendi halinde bir tamirci olan Cade Yeager, eline geçen hasarlı bir kamyoneti, parçalarını satma umuduyla kabul eder. Ne var ki bu kamyonetin yaralı bir Optimus Prime'dan başkası olmadığını anlaması uzun sürmez. Optimus Prime'dan aldıkları sinyallerle yola çıkan CIA ajanlarıyla başının derde girmesi de çok yakındır. Cade Yeager bir şekilde Optimus Prime'ı Chicago'ya ulaştırmak ve diğer Autobotlar ile iletişime geçmesini sağlamak zorundadır. Zira dünyayı tehdit eden güçlü bir düşman yola çıkmak üzeredir. Optimus Prime ve Autobotlar, Cade Yeager başta olmak üzere kendilerine destek olan insan topluluğunun yardımıyla başlarına gelen en korkutucu düşmanla yüzleşmek zorundadır...