Bundesliga'dan düşen Fortuna Düsseldorf'da forma giyen ve sözleşmesinde 31 Temmuz'a kadar 2,5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan Kaan Ayhan, İtalya'ya transfer oluyor...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediği milli futbolcuya Sassuolo'nun teklif yaptığı öğrenildi. TRT Spor'da yer alan habere göre İtalyan ekibinin Kaan'a 3 yıllık sözleşme teklif edildiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin teklifini reddeden Kaan Ayhan'ın kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.