Transfer sezonu ne zaman, hangi tarihte başlıyor 2022? Gözler artık TFF'de: 2022-2023 yaz transfer dönemi Transfer sezonu ne zaman başlıyor 2022? TFF açıkladı: İşte 2022-2023 yaz transfer dönemi tarihi... duyuruldu mu?

Futbolda 2021-2022 sezonunun ligler düzeyinde sona ermesinin ardından gözler transfer sezonunun ne zaman başlayacağına çevrildi. Konuyla ilgili olarak gözler Türkiye Futbol Federeasyonu (TFF)'de. Peki, transfer sezonu ne zaman başlıyor?



2022-2023 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF tarafından yapılan toplantıda alınan karara göre, birinci transfer ve tescil döneminin 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de sona ereceği açıklandı.

LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 2022-2023 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Spor Toto 1. Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1.Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.

TFF 2. Lig'de müsabakalar 27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.

TFF 3. Lig'de ise karşılaşmalar 3-4 Eylül 2022 tarihinden itibaren oynanacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te bitecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.