Fenerbahçe , Shalke forması giyen milli oyuncu Ahmed Kutucu'yu listesine aldı. Milli yıldızı kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli yetkililer, ilerleyen günlerde bu transfer için temaslarını hızlandıracak.

Ahmed Kutucu, Türkiye'de oynamak istediğini menajerine ve ailesine iletti. Fenerbahçe, 20 yaşındaki forvet oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralamayı planlıyor...

Sağ kanatta da görev yapabilen 20 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da 3 sezonda 42 maçta forma giydi. Takımına ise 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Ahmed Kutucu, Avrupa Şampiyonası elemelerindeki Andorra ve UEFA uluslar Ligi'ndeki Macaristan maçlarına ilk 11'de başlamıştı.