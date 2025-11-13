Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tramvaya yıldırım düştü! Panik anları! | Son dakika haberleri

        Tramvaya yıldırım düştü! Panik anları!

        Gaziantep'te seyir halindeki tramvaya yıldırım düştü. Yolcuların tahliye edildiği olayda panik anları yaşandı. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahin, "Seyir halindeki tramvayımıza yıldırım isabet etmiş, trenlerimizde bulunan parafudur (yıldırımdan koruma) sistemi sayesinde hem aracımızda hem de yolcularımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır." dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 15:13 Güncelleme: 13.11.2025 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tramvaya yıldırım düştü! Panik anları!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te seyir halindeki tramvaya yıldırım düştü. Yolcular tahliye edilirken, seferler bir süre durdu.

        DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde Pancarlı Mahallesi'ndeki Burç- Adliye tramvay hattında meydana geldi. Şiddetli yağışın etkili olduğu Gaziantep'te, hareket halindeki tramvaya yıldırım düştü.

        Tramvaydaki yolcular tahliye edilirken, seferler bir süre durdu. Ekiplerin müdahalesi ve tramvayın hattan çekilmesi ile seferler yeniden başladı. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Şahin, "Seyir halindeki tramvayımıza yıldırım isabet etmiş, trenlerimizde bulunan parafudur (yıldırımdan koruma) sistemi sayesinde hem aracımızda hem de yolcularımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenlik prosedürleri kapsamında yapılan teknik kontroller nedeniyle seferlerde kısa süreli gecikmeler yaşanmış, kontrollerin tamamlanmasının ardından seferlerimiz güvenli şekilde devam etmektedir" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Arızayı gidermek istedi... Silobas tankıyla trajik son!
        Arızayı gidermek istedi... Silobas tankıyla trajik son!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Kapı arkasından cinayet!
        Kapı arkasından cinayet!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Arkadaşını kalbinden bıçakladı! Kurye cinayetinde ifade ortaya çıktı!
        Arkadaşını kalbinden bıçakladı! Kurye cinayetinde ifade ortaya çıktı!
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        Habertürk Anasayfa