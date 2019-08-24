İstanbul Fatih’te tramvay yoluna giren bir servis minibüsü orta refüje çıkarak kaza yaptı. Kazadan dolayı tramvay seferleri aksarken servis minibüsü sürücüsünün alkollü olduğu öğrenildi.

Olay, Fındıkzade tramvay yolu Çapa istikametinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen servis minibüsünün sürücüsü İbrahim K. aracıyla tramvay yoluna girdi. İbrahim K. kontrolündeki araç tramvay yolunda seyir halindeyken orta refüje çarparak kaza yaptı. Kazadan dolayı tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Tramvaydan inerek bir sonraki durağa yürümek zorunda kalan vatandaşlar işe geç kaldıklarını ifade ederek, tramvay yoluna giren minibüs şoförüne tepki gösterdi.

İhbar üzerine olay yerine çekici ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, alkollü minibüs sürücüsünü işlemleri yapılmak üzere emniyete götürdü. Yaklaşık 1 saatlik aksamanın ardından servis minibüsünün bulunduğu yerden çekilmesiyle seferler normale döndü.