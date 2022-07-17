Trakya´da dronlu tırtıl mücadelesi

DHA

Trakya 'da ayçiçeği tarlalarını istila eden `çayır tırtılı´ zararlısına karşı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle havadan dronla ilaçlama yapılarak gece-gündüz mücadele ediliyor.

Trakya´da çiçekleri açarak, tarlaları sarıya boyayan ve çiftçinin `sarı gelin´ olarak adlandırdığı ayçiçeği tarlalarını `çayır tırtılı´ istila etti. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli´deki ayçiçeği tarlalarında etkili olan tırtıl, bitkiyi kökten başlayıp yaprak ve çekirdek kısmına kadar yiyerek, büyük verim kaybına neden oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı `çayır tırtılı´ istilası üzerine devreye girerek, tırtılların görüldüğü bölgelerde havadan dronla ilaçlama çalışmasına destek verdi. Sağlanan dronlarla tırtılla gece-gündüz mücadele edilirken, bazı üreticilerde kendi imkanları ile tarlalarını ilaçlıyor.

Bakanlığın desteğiyle Adana´dan Tekirdağ´a bağlı Bıyıkali Mahallesi´ne gelerek mücadeleye dronla destek veren ilaç firması sahibi ve dron pilotu Ali Karaca, çayır tırtılı zararlısından kurtulana kadar bölgede kalacaklarını söyledi.

'ÇİFTÇİMİZİ BU ZARARLIDAN KURTARMAYI HEDEFLİYORUZ'

Karaca, "Bugün bölgeye intikal ettik. Şu anda Bıyıkali köyünde 2 bin dönümlük bir arazide çayır tırtılına karşı dronla mücadele edeceğiz. Hali hazırda tarlaların dolu olmasından dolayı traktörün girememesi nedeniyle dronla daha etkili mücadele edilebileceğinden dolayı ilaçlamamızı yapacağız ve çiftçimizin bu sene ürününe musallat olan çayır tırtılından kurtarmayı hedefliyoruz. Mücadelemiz bu zararlıdan kurtulana kadar devam edecek. Biz normalde Adana bölgesinde çalışıyoruz. Oradaki tüm işlerimizi bıraktık, burada çiftçimizin ürününe musallat olan ve çok elzem olan bu mücadeleyi sürdürmek için buradayız. 1 ay veya 2 ay da sürse bu mücadele devam edecek. Türkiye´nin birçok yerinden ekip geliyor bu bölgeye, zannımca 15-20 gün içerisinde bölgenin büyük bölümü ilaçlanacaktır. Umarım tüm çiftçilerimizin tarlasından bu zararlı arındırılır" dedi.

'İLAÇLAMA BİZİ BU DERTTEN KURTARACAK'

Bıyıkali Mahallesi üreticilerinden Kazım Özder, ayçiçeği tarlasında tırtıl nedeniyle yüzde 40 kayıp olduğunu söyledi. Özder, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü´nün mesajıyla tırtıl olayından haberdar olduk. Hemen mücadele etme yöntemleri aradık. Oradaki arkadaşlar dron getirdiler, deneme yaptılar. İlaçlama sonunda bu zararlının yüzde 80-90 oranında öldüğünü gördük. Sonrasında bizim tarlamızda da görüldüğünde yine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü´ne başvurduk ve bizim tarlamızda da ilaçlamaya başladık. Gece ve gündüz çalışabilen bir sistem bu. Zarar olan bölgeye direk nokta atışı ile ilaç atılıyor. İnanıyorum ki bu çalışmanın sonucunda bu ilaçlama bizi bu dertten yüzde 80-90 kurtaracak" ifadelerini kullandı.

'ARILARIN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN GECE İLAÇLIYORUZ'

Tekirdağ´ın Hayrabolu ilçesine bağlı Dambaslar Mahallesi´nde üreticilik yapan tarım makineleri mühendisi Ahmet Niyazi Akçalık da, arıların zarar görmemesi için özellikle gece ilaçlama yapmaya çalıştıklarının belirterek; şöyle konuştu:

"Böcek popülasyonu gece nemle birleşip serin havada daha hızlı ilerlediği için bu nedenle ilaçlamayı gece yapmamız daha makul oluyor. Arılar da biliyorsunuz sıcak havada çiçeklerden nektar çekiyor. Gece yapmamızın en büyük sebeplerinden birisi de arıların ölmemesi. Arı gece uçmuyor dolayısıyla da ballarda kalıcı bir kimyasal kalmıyor. En kısa sürede ilaçlama yapılması gerekiyor çünkü tırtıl yayılışı çok hızla ilerleyebiliyor. 24 saat sonra tarlayı yok olarak görebilirsiniz. Bu tamamen o anki popülasyona bağlı. Eğer ki o anki popülasyon çok hızlı şekilde yavrulama yaptıysa tahmin ediyorum 5-6 saat içerisinde yaklaşık 5-10 dönüm araziyi yok edebilir. Bununla birlikte verimde kayıp yüzde 60-70´lere çıkabilir. Bu durum yağ ve verim oranına da yansır. Siz 300 kilo verim beklerken 100 kilograma düşebilirsiniz, 50 kilo yağ beklerken 25´e düşersiniz bu da milli gelir kaybı demek, bu durum da ülkenin yağ kaybına sebebiyet verir."

'HEMEN MÜDAHALE ETMEMİZE RAĞMEN YÜZDE 30 KAYBIMIZ VAR'

Dambaslar Mahallesi´nde çiftçilik yapan Niyazi Baş ise "Biz dün akşam farkına vardık olayın ve en acil şekilde ilaçlamaya başladık. Her sene bu şekilde bölge bölge oluyor diyebilirim. Zaten maliyetler çok ağır, çok büyük rakamlarla para kazanmıyoruz. Ancak kendi geçimimizi idame ettiriyoruz. Ben hemen müdahale etmeme rağmen benim kaybım yüzde 30-40´larda. Biraz ilerideki tarlada adamın tüm ürünü bitmiş durumda. Yani çok acil bir şekilde ilaçlamak gerekiyor. Yoksa hiçbir ürün kalmıyor" dedi.