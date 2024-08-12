AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 65 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, doçent doktor ve profesör olmak üzere toplamda 65 öğretim üyesi alacak.

Profesör ve doçent kadro başvuruları için üniversitenin Personel Dairesi Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilana çıkılan birime şahsen müracaat edilmesi gerekmekte olup, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek. Başvurular 12 Ağustos ile 26 Ağustos arasında alınacak.