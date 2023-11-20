Trakya'nın tek turizme açık mağarası yarasalarıyla ziyaretçi çekiyor

SICAK VE SOĞUK DENGESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Bir bölümü ziyarete açık mağaranın Rezve Deresi hattında olduğunu kaydeden Şen, şöyle devam etti:

"Özellikle mağaranın çıkış istikametinde sıcaklık 17 derecelerde, giriş istikametinde ise 12 derecelerde. Bu açıdan da çok özel bir çeşitliliğe sahip. Renklerin, mağara içerisindeki sarkıt ve dikitlerin şekillenmesinde, milyonlarca yıldan bugüne kadarki şekillenmesinde bu soğuk ve sıcak dengesinin de önemli bir yerinin olduğunu düşünüyorum. Mağara severler, doğayla ilgililer, bütün ziyaretçilerimizi Dupnisa Mağara'mıza ziyaret için bekliyoruz."