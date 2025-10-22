Trakya'nın kuşları halkalanacak

Trakya'da "Trakya'nın Kuşlarını Halkalıyoruz" projesi kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu ile Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) Genel Müdürü Necati Ergin arasında TREDAŞ Genel Müdürlüğünde işbirliği protokolü imzalandı.

Bu yıl başlatılan proje ile leyleklerin ve nesli tehlike altında bulunan şah kartallarının göç rotaları ile üreme alanları bilimsel yöntemlerle izlenmeye başlandı.

Proje kapsamında 5 yıl içinde 500 leylek ve 100 şah kartalının halkalanması hedeflenirken, 2026'dan itibaren bazılarının uydu vericileriyle takip edilmesi planlanıyor.

Elde edilecek bilimsel verilerle, göçmen kuşların göç rotaları, yaşam alanları ve karşılaştıkları tehditlerin belirlenmesi, Trakya'nın biyolojik çeşitliliğinin korunmasına yönelik daha etkin stratejiler geliştirilmesi amaçlanıyor.