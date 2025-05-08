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        Haberler Gündem Çevre Trakya'daki "İklimTrak Projesi" tanıtıldı | Son dakika haberleri

        Trakya'daki "İklimTrak Projesi" Kırklareli'nde tanıtıldı

        Avrupa Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteklediği "TR21 Trakya Bölgesi'ndeki İklim Değişimine Uyum İçin Nötr Bozulumu (İklimTrak)" Projesi, Kırklareli'ndeki toplantıda tanıtıldı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, "Türkiye Akdeniz iklim kuşağında ve iklim değişiminden en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor maalesef" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 15:58 Güncelleme: 08.05.2025 - 15:58
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        Trakya'daki "İklimTrak Projesi" tanıtıldı
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        Avrupa Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteklediği "TR21 Trakya Bölgesi'ndeki İklim Değişimine Uyum İçin Nötr Bozulumu (İklimTrak)" Projes, Kırklareli'ndeki bir otelde düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

        Toplantıda sunum yapan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, iklim değişikliğinin ayrı bir boyut aldığını belirterek, iklim değişikliği kontrolünün çok zor olduğunu vurguladı.

        İklim değişikliğini insanlığı çok uğraştıran bir "çevre felaketi" olarak değerlendiren Konukcu, 2000'li yılların başından itibaren iklim değişikliği üzerine çalışmalar yaptıklarını anlattı.

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        Sıcaklık artışı hususunda ciddi tedbirler alınması gerektiğine dikkati çeken Konukcu, "Türkiye Akdeniz iklim kuşağında ve iklim değişiminden en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor maalesef" değerlendirmesinde bulundu.

        İklim değişikliğine bağlı yağışların azalacağını belirten Konukcu, düzensiz yağışların ciddi sorunlara neden olabileceği uyarısında bulundu. Özellikle bahar ve yaz yağışlarında önemli azalmalar olacağını dile getiren Konukcu, "Uzun dönem kuraklıklar ani taşkınlar izleyecek" dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ da artık üreticilerin ürünlerini iklim değişikliğine göre seçmesi ve tarım sigortası yaptırması gerektiğini kaydetti.

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        #Kırklareli Haberleri
        #iklim değişikliği
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