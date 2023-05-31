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Sele kapılan traktörü kurtarmak isterken neredeyse canından oluyordu!

Denizli'de korku dolu anlar yaşandı. Kentte debisi yükselen çayda sele kapılan traktörünü kurtarmak isteyen bir kişi ölümden döndü. O anlar ise saniye saniye kaydedildi

Giriş: 31.05.2023 - 12:32 | Güncelleme: ABONE OL
Denizli'de korku dolu anlar: Traktörünü kurtarmak isterken ölümden döndü!
İHA

Denizli’de yağışın etkisiyle debisi yükselen çayda sele kapılan traktörü kurtarmak isteyen sürücü başarılı olamadı.

İHA'nın haberine göre yardıma rağmen sürüklenmeye başlayan traktörden, sürücü kendini son anda atarak kurtuldu.

Olay, Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kent genelinde etkisini gösteren yağış, birçok noktada hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışın yüzünü gösterdiği noktalardan biri olan Kadıköy Mahallesi'nde bulunan çay, debisinin yükselmesiyle hızla akmaya başladı. Bu sırada tarladan dönen Mehmet D.’nin kullandığı traktör de akıntıya kapıldı. Traktörün sürüklenmesine engel olmayan sürücünün yardımına mahalledekiler yetişti.

Yardıma koşan mahalledekiler, başka bir traktörle selde mahsur kalan traktörü kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Traktörün üstünde bekleyen sürücü, selin artmasıyla birlikte kendini güçlükle yola attı. Hızla akan çayda traktör metrelerce sürüklendi. Bir süre sonra duran traktör, yağmurun etkisini yitirmesiyle çaydan çıkarıldı.

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