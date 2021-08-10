Traktörü durdurmak isterken canından oldu

İHA

Olay, Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'in yaylalarından biri olan Fındıkpınarı’nın Beşgez mevkisinde bahçede 33 HV 780 plakalı traktörün arkasına bağlı ilaç tankından ilaçlama yapılırken, çalışır vaziyetteki traktör birden hareket etti.

Hareket halindeki traktörü durdurmak isteyen Murat Ustalar, 5-6 metrelik şarampole yuvarlanarak devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Ustalar'ın cenazesi traktörün altından Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri tarafından çıkarılırken, devrilen traktör de iş makinesi yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.