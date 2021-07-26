Trafikteki darp iddiasında tutuklama kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 22 Temmuz'da R.Y'nin şikayetçi olduğu minibüs şoförü R.E. ile eşi Y.E'nin yeniden gözaltına alındığı aktarıldı.
DHA'nın haberine göre açıklamada, şüpheliler hakkında, trafikte tartıştıkları R.Y'nin başörtülü olmasını kastederek hakaret ve tehdit içeren söylemlerde bulundukları, başörtüsünü açmaya çalıştıkları ve R.Y'yi darbettikleri iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Saldırıya uğrayan R.Y.
R.Y'nin iddialarını destekler nitelikte tanık beyanı ile güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıktığı kaydedilen açıklamada, "Şüpheliler, cebir ve tehdit kullanmak suretiyle üzerlerine atılı inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan yakalanarak gözaltına alınmışlardır." ifadelerine yer verildi.
MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI, EŞİNE EV HAPSİ VERİLDİ
Emniyette işlemleri tamamlanan minibüs şoförü R.E. ile eşi Y.E. daha sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince R.E. tutuklandı, eşi Y.E. ise ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'de yaşayan R.Y, Karabağlar ilçesinde 22 Temmuz'da bir minibüs şoförü ve eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. R.Y, geri manevra yapan minibüsün altında kalma tehlikesi atlattığını ve sonrasında şoförle tartıştığını, yolun karşısına geçtikten sonra takip edildiğini belirtmişti. Genç kız, başörtüsü dolayısıyla hakaret edildiğini ve başörtüsünün açılarak darbedildiğini anlatmıştı. Olay sonrası R.Y'nin şikayetçi olduğu minibüs şoförü ve eşi gözaltına alınmış, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Tanık beyanlarının R.Y'yi destekler nitelikte olması ve güvenlik kamera görüntülerinin ortaya çıkması üzerine R.E. ile Y.E. 25 Temmuz'da yeniden gözaltına alınmıştı.
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