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        Haberler Gündem Trafik Trafikte son durum: İstanbul'daki yağmur yağışı trafiği kilitledi! Yoğunluk % 81'e çıktı!

        İstanbul'da yağış trafiği kilitledi! Yoğunluk: % 81'e çıktı!

        İstanbul'da, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yağışlı havanın da etkisiyle yüzde 81'e kadar yükseldi. İşte yoğunluk yaşanan güzergâhlar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 09:05 Güncelleme: 12.02.2024 - 09:15
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        İstanbul'da yağış trafiği kilitledi! Yoğunluk: % 81'e çıktı!
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        İstanbul'da, geceden itibaren süren yağmur nedeniyle araçlar yoğun trafikte güçlükle ilerliyor.

        AA'da yer alan habere göre Avrupa Yakası D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Haramidere, Saadetdere, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de trafik yoğunluğu gözleniyor.

        Basın Ekspres Caddesi'nde hasarlı trafik kazasının ardından sol şeridin kapatılması nedeniyle bölgede araçlar ağır seyrediyor.

        Bakırköy Sahil Yolu'nda Sirkeci istikameti, TEM Otoyolu Kağıthane, Hasdal, Seyrantepe mevkisi ile bağlantı noktalarında trafik akışında aksamalar yaşanıyor.

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası geçişlerinde trafik yoğunluğu görülüyor.

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        Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde, TEM Otoyolu'nda da Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık mevkileri ile Çamlıca gişelerde araçlar güçlükle seyrediyor.

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanarak Avrupa Yakası'na geçmek isteyen sürücüler Kozyatağı bağlantı yolundan itibaren yoğun trafik ile karşılaşıyor.

        Anadolu Otoyolu Samandıra Kavşağı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde, Ümraniye TEM bağlantı yolu ve Üsküdar istikametinde trafik yoğunluk gözleniyor.

        METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK

        Toplu ulaşımda bağlantı noktalarından olan Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Altunizade ile Uzunçayır'da otobüs ve metrobüs duraklarında da işe gidenler nedeniyle yoğunluk oluştu.

        Bazı vatandaşlar yağmurdan dolayı şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken bazıları da köprü altlarındaki alanlarda bekledi.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar çıktı.

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        #istanbul trafik
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