Trafikte motokuryeye yumruklu saldırı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda ışıklarda duraklayan motokurye ile bir kişi arasında tartışma çıktı.

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Tartışma sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi, motokuryenin kaskına yumruk ve tokat attı. O anlar ise trafikteki bir başka kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.