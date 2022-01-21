Husumetlisini trafikte gördü, başından vurdu

İHA

Bursa'da husumetli akrabalar arasında yol ortasında çıkan tartışmada, bir kişi kurusıkı silahla başından vuruldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul yolunda meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs, husumetli olduğu akrabasını yolda gördü. Aracını yolun ortasında bırakıp husumetlisinin peşinden giden şahıs, çıkan tartışmada kurusıkı tabancayla akrabasının başına ateş etti. Ardından 4-5 el daha ateş eden şüpheliyi vatandaşlar müdahale etti. Daha sonra vatandaşların yaralı adama yardım etmesini fırsat bilen şahıs, kaçarak aracına binip olay yerinden uzaklaştı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinde güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, plaka tanıma sistemi üzerinden aracının plakası tespit edilen şüphelinin peşine düştü.

Şüpheli şahıs, olaydan 45 dakika sonra Orhangazi ilçesinde gözaltına alındı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.