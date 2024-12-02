Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur etkisini artırdı.

YOĞUNLUK YÜZDE 74'E ULAŞTI

İBB Cep Trafik Uygulamasında saat 09.40 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 74'lere kadar çıktı.

NERELERDE YOĞUNLUK VAR?

AA'da yer alan habere göre; Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Pendik ile Kadıköy arasında Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözleniyor. Ankara istikametinde ise Göztepe ile Maltepe arasında bazı noktalarda araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde Sancaktepe-Ataşehir, Ankara istikameti Ataşehir mevkiinde de trafik yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan'da trafikte yoğunluk meydana gelirken, Avcılar istikametinde bazı noktalar haricinde trafik akıcı seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda ise Ankara istikametinde Esenyurt ve Mahmutbey Gişeleri ile Gaziosmanpaşa ve Kağıthane arasında yoğunluk gözleniyor.