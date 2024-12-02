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        Haberler Gündem Trafik Trafik son durum: İstanbul'da trafik yoğunluğu % 74'e ulaştı

        İstanbul'da yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu % 74'e ulaştı!

        İstanbul'da, haftanın ilk gününde başlayan yağmurun da etkisini artırması nedeniyle trafik yoğunluğu, saat: 09.40 itibarıyla yüzde 74'e ulaştı. Zaman zaman şiddetini artıran yağmurda sürücüler zor anlar yaşadı. D-100 Karayolu durma noktasına geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 09:43 Güncelleme: 02.12.2024 - 09:53
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        İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! İşte son durum!
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        Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur etkisini artırdı.

        TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

        DHA'daki habere göre işlerine araçlarıyla gitmek isteyen sürücüler yağış nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunda hız düşürerek ilerledi.

        D-100 DURMA NOKTASINA GELDİ

        Kozyatağı’nda yağmur şiddetini zaman zaman artırırken trafik D-100 Karayolu’nda durma noktasına geldi.

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        YOĞUNLUK YÜZDE 74'E ULAŞTI

        İBB Cep Trafik Uygulamasında saat 09.40 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 74'lere kadar çıktı.

        NERELERDE YOĞUNLUK VAR?

        AA'da yer alan habere göre; Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Pendik ile Kadıköy arasında Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözleniyor. Ankara istikametinde ise Göztepe ile Maltepe arasında bazı noktalarda araçlar güçlükle ilerliyor.

        TEM Otoyolu Edirne istikametinde Sancaktepe-Ataşehir, Ankara istikameti Ataşehir mevkiinde de trafik yavaş seyrediyor.

        Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

        Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan'da trafikte yoğunluk meydana gelirken, Avcılar istikametinde bazı noktalar haricinde trafik akıcı seyrediyor.

        TEM Otoyolu'nda ise Ankara istikametinde Esenyurt ve Mahmutbey Gişeleri ile Gaziosmanpaşa ve Kağıthane arasında yoğunluk gözleniyor.

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        #istanbul trafikte son durum
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