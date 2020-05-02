Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü koronavirüs salgını nedeniyle 25 milyon aracı ilgilendiren trafik sigortası hakkında ardı ardına düzenlemeler yapıyor. Hazine ilk olarak trafik sigortasını yaptırmayanlar için sürprim (cezalı sigorta) uygulamasını kaldırmıştı. Ardından sigorta şirketlerinden tüm sınıflar için tek fiyat uygulaması için görüş istendi. Buna göre geçici bir süre tüm otomobiller, otobüsler, minibüsler, kamyon ve kamyonetler her biri sınıf kendi içinde tek bir fiyattan sigortalanmasının mümkün olup olmadığı çalışması yapıldı. Sigortacılar böylesi bir düzenlemenin çeşitli sakıncaları olduğunu belirterek bu düşünceye karşı çıktı.
DÜZENLEMENİN İLK MADDESİ DEĞİŞTİ
Önceki gün yapılan duyuru ile çok fazla kaza yapan Riskli Sigortalar Havuzu'nda bulunan araçlar için poliçe süresinin bitmesi halinde 1 aylık ücretsiz sigorta düzenlemesi yapılmıştı. Aynı düzenlemede Türkiye Sigorta Birliği'nin daha önce Riskli Sigortalar Havuzu dışındaki normal araçlar için de 'tavsiye' ettiği mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz sigorta uygulamasının bu tavsiyeye uyan şirketler tarafından devam ettirilmesi gerektiği belirtildi. Tavsiye kararına uymayan şirketler düzenleme dışı bırakıldı. Düzenlemenin ilk maddesi trafik sigortası yaptıramayanlara 31 Mayıs tarihine kadar sürprim yani ceza uygulanmayacağı karara bağlanmıştı.
İŞTE O DÜZENLEME
20-65 YAŞ CEZALI OLACAK
Dün ise bu madde aradan 1 gün geçmesine rağmen değiştirildi ve 20-65 yaş arası bu düzenlemeden muaf tutuldu. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü dünkü kararında koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan motorlu araç işletenler için bu durumu belgelendirdikleri takdirde sürprim uygulanmayacağını geri kalanlar için böyle bir muafiyetin söz konusu olmadığını duyurdu. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü evden çıkamadığı için aracını kullanamayacağı gerekçesiyle eğer sigortasına geciktirirse bu onun için bir ceza konusu olmayacak. Yeni düzenlemede herhangi bir kişinin yasal düzenleme ile sokağa çıkmasının yasak olması halinde de yaşa bakmaksızın ceza uygulanmayacağı belirtildi. Böylece ay sonuna kadar eğer 20-65 yaş arasında olanların araçları Riskli Sigortalar Havuzu'nda değilse veya aracın sigortasını yapan şirket Türkiye Sigorta Birliği'nin poliçesi biten araçlar için trafik sigortasını 1 aylık ücretsiz yapan 'tavsiye' kararına uyan şirket değilse sürpirim ile karşılaşacak. Yani ceza ile karşı karşıya kalacak.
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