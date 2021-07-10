Antalya'da refüjdeki ağaçlara çarparak takla atan otomobildeki CHP Konyaaltı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral yaşamını yitirdi, sürücü Gizem A. ise ağır yaralandı. Oğlunun cenazesinin morgdan alınması sırasında gözyaşı döken Şerife Şenay Demiral, "Deniz'im ne olur kalk. Bana sürpriz yap. Ben sensiz ne yaparım" dedi. Peki, CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral kimdir? İşte detaylar...
DENİZ DEMİRAL KİMDİR?
Genç yaşta CHP saflarında siyaste atılan Deniz Demiral, aktif siyasi hayatına devam ettiği Cumhuriyet Halk Partsi CHP'nin Antalya Konyaaltı İlçe Teşkilayı'nda gençlik kolları başkan yardımcılığını yürütüyordu. 29 yaşındaki Demiral 9 Temmuz Cuma günü geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.
ANNE VE BABA GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDULAR
Genç başkanın cenazesi Antalya Adli Tıp morguna kaldırdı. Cenazeyi almak üzere sabah saatlerinde ailesi ve arkadaşları Adli Tıp Morgu önüne geldi. Anne Şerife Şenay ile baba Şener Demiral’in güçlükle ayakta durduğu görüldü. Yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Morgdan alınan cenaze tören yapılmak üzere CHP Konyaaltı İlçe Başkanlığı binası önüne getirildi. Törene CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve çok sayıda partili katıldı. Cenaze helallik alındıktan sonra toprağa verilmek üzere Akseki’ye uğurlandı.
BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADILAR
CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.
Arı, paylaşımında, "Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanımız Deniz Demiral'ı trafik kazası nedeniyle kaybettik. Deniz kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve örgütümüze başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Esen ise "İçimizi yaktın Deniz. Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanımız Deniz Demiral, geçirdiği trafik kazası sonucu maalesef genç yaşta aramızdan ayrıldı. Mekanın cennet olsun kardeşim. Sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.
CHP PARTİ BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NDAN DENİZ DEMİRAL MESAJI
Kılıçdaroğlu hayatını kaybeden Demiral için sosyal medya hesabı Twitter üzerinden mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu mesajında "Acımız çok büyük… Gençlik örgütümüzden bir yol arkadaşımızı, bir evladımızı kaybettik. Deniz Demiral’a Allah’tan rahmet; ailesine, partimize sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.
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