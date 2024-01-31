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        Haberler Gündem Trafik Trafik cezalarının indirimli ödeme süresi bir aya uzatıldı

        Trafik cezalarının indirimli ödeme süresi bir aya uzatıldı

        Trafik idari para cezalarının yüzde 25 indirimli ödenmesine imkan tanıyan süre, 15 günden bir aya çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 03:47 Güncelleme: 31.01.2024 - 03:47
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        Trafik cezalarının indirimli ödeme süresi uzatıldı
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        İçişleri Bakanlığının "Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

        AA'nın haberine göre; trafik idari para cezasının yüzde 25 indirimli ödenebildiği süre, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 günden bir aya uzatıldı.

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