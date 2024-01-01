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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler TRAFİK CEZALARI 2024: Ehliyetsiz araç kullanma, emniyet kemeri, hız sınırı trafik cezaları ne kadar, kaç TL oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Yeni trafik cezaları belli oldu! 2024 yılı zamlı trafik cezaları ne kadar?

        2024 yılında geçerli olacak trafik cezaları açıklandı. Yeni yıl ile birlikte zam gelen kalemlerden biri de trafik cezaları oldu. Alkollü araç kullanma, emniyet kemeri takmama, yayaya yol vermeme, ehliyetsiz araç kullanma gibi birçok trafik cezası zammı belli oldu. İşte, 2024 yeni trafik cezaları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 15:50 Güncelleme: 01.01.2024 - 15:50
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        • 1

          Her sene trafik para cezaları yeniden değerleme oranında artırılıyor. Yeni yıla girilmesiyle beraber zamlı trafik cezaları araştırması da sıklaştı. Peki, 2024'te trafik cezaları ne kadar olacak? Hız sınırı, kırmızı ışık, kemer cezası kaç TL? İşte yeni zamlı trafik ceza fiyatları tablosu...

        • 2

          2024 TRAFİK CEZALARI

          Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) 6.440 TL

          Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 8.075 TL

          Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 12.978 TL

          Ehliyetsiz araç kullanma cezası 12.978 TL

          Drift atma cezası 32.234 TL

          Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası 33.240 TL

        • 3

          Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek 18.453 TL

          Emniyet şeridini ihlal etme cezası 6.440 TL

          Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama 1.507 TL

          Yasak yerde sollama yapma cezası 1.507 TL

          Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma 1.507 TL

          Hız sınırını %30-%50'ye kadar aşma 3.136 TL

        • 4

          YENİ ZAMLI TRAFİK CEZALARI NE KADAR?

          Hız sınırını %50 oranından fazla aşma 6.440 TL

          Kırmızı ışıkta geçme cezası 1.507 TL

          Muayenesiz araçla trafiğe çıkma 1.507 TL

          Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler 2.648 TL

          Aracı plakasız kullanma 8.167 TL

          Çakar ya da siren kullanma cezası 6.440 TL

        • 5

          Engelli için ayrılan yere park etme cezası 1.383 TL

          Seyir halinde cep telefonu kullanma 1.507 TL

          Sahte plaka kullanma cezası 32.171 TL

          Yayalara geçiş hakkı vermemek 3.136 TL

          Emniyet kemeri takmama cezası 691 TL

          Takip mesafesine uymama cezası 691 TL

          Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası 691 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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