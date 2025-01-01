Trafiğe kapalı alanda drift yapmanın cezası ne kadar?
Trafiğin akışını bozan, trafikteki araç ve sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan drift yapmak gibi davranışlar 2918 Sayılı Karayolları Trafik kanunda cezai yaptırımları bulunmaktadır. Drift, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesidir. Peki, Trafiğe kapalı alanda drift yapmanın cezası ne kadar? İşte 2025 Trafiğe Kapalı Alanda Drift Yapma Cezası...
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2025 yılı itibarıyla drift yapmanın cezası belli oldu. Trafikteki sürücülerin hayatını tehlikeye atan drift yapmanın kanunla düzenlenmiş önemli cezai yaptırımları bulunmaktadır. 2918 Sayılı Karayolları Trafik kanunda, 67/1-d numaralı kanunda drift yapmanın tanımı kapsamlı bir şekilde yapılmıştır. Bu kapsamda yeni yılın gelişiyle birlikte trafiğe kapalı alanda drift yapmanın cezasının ne kadar olduğu merak konusu oldu. İşte trafiğe kapalı alanda drift yapmanın cezası ne kadar sorusunun yanıtı...
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2025 Yılı Drift Yapmanın Cezası
Drift veya spin atarak trafiği tehlikeye düşürenlere 46 bin 392 lira ceza uygulaması yapılacak.
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Sürücü belgelerine geçici olarak el konulan sürücülerin belgelerini geri almaları için psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanı muayenesinden geçirilmesi zorunludur. Yapılan değerlendirmeler sonucu sürücülerin sürücü belgelerini geri almalarına mani bir durum olmadığı anlaşılmalıdır. Bunun yanı sıra sürücü belgelerini geri almak isteyen sürücülerin idari para cezası da tahsil edilmiş olmalıdır. Psiko-teknik ve psikiyatrik değerlendirmelerden geçen ve idari para cezalarını ödeyen sürücüler 60 günlük sürenin sonunde sürücü belgelerini geri alabilirler. Kanunun son ihlalinin gerçekleştiği tarihten itibaren 5 yıl içinde aynı madde kapsamında ikinci defa ceza alarak sürücü belgeleri iptal edilen sürücülerin yeniden sürücü belgesi almaları gerekmektedir. Yeniden sürücü belgesi alacak sürücüler, sürücü kurslarına başvururken psiko- teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucu alınan, sürücülüğe mani bir durumun bulunmadığını gösteren belgeleri sürücü kurslarına ibraz etmeleri gerekir.
Bu kanun kapsamında drift yapılan aracın sürücüsü aynı zamanda araç sahibi ise araç 60 gün trafikten men edilir. Sürücü araç sahibi değil ise araç trafikten men edilmez.
Trafiğe Kapalı Alanda Drift Yapmanın Cezası
Karayolları sorumluluk alanında kanun hükümlerine aykırı haraketler cezai yaptırıma tabi değidir. Fakat bu durum çok doğru anlaşılmalıdır. Örneğin trafiğe kapalı, başkalarına ait araçların bulunduğu bir garajda, drift yapamın sonucunda başkalarının can ve mal güvenliğine kast etmek sebibiyle cazai işlem uygulanabilir. Bir diğer örnek ve en sık karşılaşılan durumlardan biri ise kapalı pazar alanlarında drift yapmak. Kapalı pazar alanları da kamuya açık alanlar olduğu için cezai işleme tabi olunacak alanlardan biridir. Bir alanın karayolları sorumluluk alanı dışında olması cezai yaptırım uygulanmayacağı anlamına gelmiyor. Böyle bir durumda ise kamu güvenliğini tehdit eden durumlar göz önünde bulunduruluyor.
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